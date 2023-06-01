«الوطن» تلتقي أقارب وجيران يونس شلبي بالمنصورة.. الأطفال كانوا ينادونه بـ«بوجي»

في مدينة المنصورة وتحديدا بمنطقة شارع الشيخة عيشة في الطميهي بمحافظة الدقهلية، وُلد الفنان الراحل يونس شلبي في 31 مايو 1941، كان بشوش الوجه دائم الابتسامة والضحك ومتواضعا جدا، بالرغم من أنه استقر في مدينة المنصورة فترة قصيرة، إلا أنه كان دائم الزيارة لها، درس في المنصورة إلى المرحلة الإعدادية وبعدها انتقل هو وأسرته إلى مدينة القاهرة، وأكمل دراسته بها حتى أصبح ممثلا، حسبما يقول نجاح محمد نجاح العجوز، ابن أخت يونس شلبي وصاحب محل حلويات شهير بالمدينة، لـ «الوطن».

ابن أخت يونس شلبي يسرد تفاصيل حياته بالمنصورة

التقت «الوطن» بابن أخت يونس شلبي ليسرد قصة حياته بمدينة المنصورة قائلا: عندما كان يأتي خالي إلى مدينة المنصورة كان الجميع يستقبله بحفاوة كبيرة وزفة إلى أن يصل منزله الكائن في منطقة الطميهي، في السابق قبل أن يغادر المنصورة، كانت لديه شقة ولد بها وتربى فيها ولكنها هدمت وبني مكانها برج، وعندما أصبح خالي يونس ممثلا ومقتدرا ماديا لم ينسَ أهل بلده ومنطقته، واشترى شقة في نفس المنطقة التي تربى بها الطميهي في أحد العقارات بالقرب من سكن الأسرة القديم ولكن زوجته باعت الشقة فيما بعد، وظهرت إشاعة بأنه يمتلك برجا في المنصورة بعد أن أصبح ممثلا وهذا ليس صحيحا، اشترى شقة فقط في المنصورة بإحدى العقارات.

جيران وأصدقاء يونس شلبي بالمنصورة

وأضاف «أشرف صبري» صديق وجار الفنان يونس شلبي، «الفنان كان من الشخصيات الجميلة، كان يأتي إلى المنصورة كل سنة ويجلس في شقته التي اشتراها في أحد العقارات واشتراها في نفس المكان الذي ولد به وتربى فيه، كان من الممكن أن يشتري في الأماكن والأحياء الجديدة في مدينة المنصورة، ولكنه كان يحن لمنطقته ويحب الجلوس في وسط أهله وناسه، وكان يجلس معي أنا والحاج مهدي وأخيه الحاج مجدي ولكنهم في القاهرة حاليا كان بيلعب معانا دومينو وطاولة في أحد المحال ولكنه مغلق حاليا، وكان الأطفال يطلقون عليه بوجي وكان بيزعل أوي ويتقمص مع أنه مثل دور بوجي».

وتابع شعبان زكي، 53 عاما، جار يونس شلبي، كان يأتي إلى المنصورة بسيارة أجرة لم يكن يمتلك أي سيارة ملاكي وكان يتمشى في المنطقة ونستغرب من تواضعه الشديد وكان يقول لنا في إيه ياجماعة أنا يونس شلبي عادي والجميع كان يتهافت للسلام عليه ويطلب المعجبون منه توقيع اسمه لم يكن وقتها كاميرات متاحة مثل الآن لالتقاط الصور وكانت هناك قهوة في منزله الذي ولد فيه قبل أن يهدم يجلس فيه وكان يزوره كل من الفنان نجاح الموجي وإبراهيم عبد الرازق، وآخر مرة زار فيها المنصورة منذ عام 2005 وبعدها أصيب بالمرض وتوفاه الله.