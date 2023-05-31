بالأسماء.. 12 طالبا من جامعة المنصورة يفوزون في مهرجان إبداع

أعلنت جامعة المنصورة، فوز 12 من طلابها في مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر 2023، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة 2022 / 2023.

وتقدمت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، بخالص التهنئة لطلاب الجامعة الفائزين في مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأقيم حفل الختام بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

أسماء الطلاب الفائزون في المهرجان

وتضمنت قائمة الطلاب الفائزون في مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر من جامعة المنصورة، التالي:

-المركز الأول في مجال الفنون التشكيلية نحت غير متخصص (الطالبة شذى محمد السعيد).

-المركز الأول في مجال الفنون التشكيلية نحت متخصص (الطالب فارس على محمود).

-المركز الأول في مجال المراسل غير متخصص (الطالبة أماني محمد إبراهيم).

-ممثل أول في مجال العروض المسرحية فردى غير متخصص (الطالب ماجد لطفي مصطفي ).

-أفضل عمل من تأليف الطلاب في مجال العزف المتخصص (الطالب مكاريوس ميشيل باثيلي).

-المركز الثاني في مجال العزف الجماعي متخصص.

-المركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون متخصص (الطالبة فاطمة محمد عبد الملك).

-مخرج طالب ثاني في مجال المسرح الغنائي والاستعراض الفردي (الطالب حازم أحمد عبد المنعم).

-المركز الثالث في مجال المسرح الغنائي والاستعراض الجماعي.

-المركز الثالث في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي ،وهم كل من الطلاب (أحمد صلاح رزق- يارا أبو العنين عيد- أحمد أيمن شعبان- محمد محمود محمد- أية خالد أحمد- أسماء عزت المتولي).

-المركز الثالث في مجال الإنشاد الديني (الطالب محمد رضا أحمد).

-جائزة ممثل ثالث في مجال العروض المسرحية فردى غير متخصص (الطالب محمد صلاح محمدين).