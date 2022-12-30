مهندسة بجهاز مدينة المنصورة الجديدة: الكورنيش يضم ممشى ومساحات خضراء

كشفت ميريهان عوض، المهندسة بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن طول كورنيش المدينة 4.2 كم، ويضم مسارًا للدراجات، وممشى للسير على الأقدام.

وقالت «عوض»، خلال فقرة «حصاد 2022»، على قناة اكسترا نيوز، إن الممشى المصمم على كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، يضم مساحات خضراء مخصصة للأطفال، إضافة إلى عدد من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

وأضافت، أن كل المرافق الموجودة بالكورنيش جرى ربطها بوحدة التحكم الموجودة بمبنى الجهاز لتسهيل التحكم بها والتعامل مع أي مشكلة طارئة وحلها بشكل أسرع.

وتابعت: «هناك ممشى للمواطنين ومسار للدراجات، وبرجولات وكافيتيريات ثابتة وكراسي، وأنشأنا صدادات أمواج لخلق مناطق آمنة للسباحة، كما تعاقدنا مع منقذين خلال فترة الصيف».