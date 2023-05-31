«محلية النواب»: توافق مع محافظ بورسعيد بشأن حل أزمة الحصص الاستيرادية

نجحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، في الوصول إلى حالة توافقية بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونواب المحافظة بشأن عدد من الإشكاليات بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك فى لقاء مهم عُقد بمقر مجلس النواب، ضم نواب محافظة بورسعيد وهم الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، والنواب أحمد فرغلي، وحسن عمار، وسليمان وهدان، وعادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.

تنفيذ الأحكام القضائية

وأجمع الحضور على التأكيد على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن وقف عدد من الحصص الاستيرادية لمدينة بورسعيد، وإرسالها للمحافظ للتنفيذ وفقاً للدستور والقانون، مع قيام محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة للبت في التظلمات، برئاسة رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بصفته وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي للمحافظة على أن تنظر هذه اللجنة في التظلمات من خلال عدد من المعايير.

سقف زمني للبت في التظلمات

وتضمن الاتفاق وضع سقف زمني للبت في التظلمات المقدمة مدته 15 يوما لاستقبال التظلمات، و15 يوما للفحص والبت في الطلبات التي تنطبق عليها المعايير والاشتراطات، والإعلان عن الطلبات النهائية المقبولة خلال 72 ساعة بعد العرض على مجلس إدارة المدينة الحرة، والتأكيد على المراكز القانونية للورثة من أصحاب البطاقات الاستيرادية شرط اختيار مفوض واحد فقط بالسجل التجاري يحل محل المتوفي في كل الحقوق والالتزامات وفقاً للقانون والقواعد العامة، وسرعة تفعيل القرارات بتشغيل الحصص الموقوفة لمدة عام.