عضو بـ«النواب»: إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب يحقق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب خطوة في منتهى الأهمية في ضوء توجه الدولة نحو إصلاح المنظومة التعليمية.

ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: «هذا المجلس سيكون له الدور الأبرز في ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فضلا عن تنفيذ رؤية الدولة نحو الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي الهائل في جميع المجالات من خلال تضمينها بكل المجالات الدراسية».

وأوضح زين الدين، أن الاهتمام بملف التدريب تحرك في الطريق الصحيح نحو الربط بين التعليم النظري والواقع العملي في كل أنماط التعليم، مشيرا إلى ما قامت به وزارة التربية والتعليم في شأن التعليم الفني المزدوج والربط مع بعض الجهات لتوفير فرص تدريبية من ناحية وبعدها فرصة عمل من ناحية أخرى.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تحقيق التنمية المستدامة التي تسير نحو الدولة في ضوء الجمهورية الجديدة، لن يتم إلا من خلال الاهتمام بقضية التعليم على كل مستوياته وبجميع أشكاله.

إصلاح المنظومة التعليمية

وأشار محمد زين الدين، إلى أن طرح هذا الملف أمام جلسات الحوار الوطني، الذي يشارك فيه خبراء وقامات علمية على قدر عال من الكفاءة، يؤدي إلى قرارات لها مردود إيجابي وتأثير مباشر في إصلاح المنظومة التعليمية، وأهمها الربط مع سوق العمل، بما يساهم في الحد من معدلات البطالة، وتحقيق نهضة تنموية حقيقية في كافة المجالات.