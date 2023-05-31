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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.17%

كتب:

سلامة عامر
08:45 م | الأربعاء 31 مايو 2023
اللواء أحمد راشد

اللواء أحمد راشد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2022- 2023، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85.17%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا، وإجمالي الناجحين 159726 طالبا.

عدد أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة 

ووصل عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91.67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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