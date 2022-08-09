بدء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 بالجيزة

يبحث الكثيرون على موقع جوجل عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022، وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، بعدما اعتمدها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بداية الأسبوع الحالي وذلك، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

وكشفت مديرية التعليم بالجيزة أن نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي جاءت بنسبة 84.15%، موضحا أن إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني بلغ 33 ألفا و693 طالباً وطالبة، كما أن عدد الحاضرين بلغ إجماليهم 28 ألفا و108 طلاب، كما أن إجمالي عدد الناجحين بلغ 23 ألفا و652 طالبا وطالبة.

أما نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي فجاءت للقسم المهني 73.33% موضحا أن عدد من حضر للطلاب بلغ 30 طالبا وطالبة، كما نجح منهم 22 طالبا وطالبة، وأشارت المديرية أن نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين بلغت 100%.

وأعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم فتح تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية من الدور الثاني عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وذلك في مدة خمسة عشر يوما من بدء إعلان النتيجة.

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 بالقاهرة

أما محافظة القاهرة فقد بدأت الأحد الماضي امتحانات نهاية العام الدراسي «الدور الثاني» 2021/2022، لعدد من الطلاب بلغ عددهم 38 ألف و542 طالبا وطالبة في 158 لجنة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الشعبتين العامة والرياضية الامتحان في مادة الهندسة من التاسعة وحتى الحادية عشر، وكذلك التربية الفنية من الساعة 11.30 إلى الساعة 1.30 ظهرا.

في نفس السياق تم تشكيل بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة؛ غرفة عمليات التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، امتحان الدور الثاني لجميع نوعيات التعليم الفني الصناعي 5 سنوات وكذلك الصناعي 3 سنوات، وكذلك التجاري والفندقي كما تابعت طلاب الدمج والتعليم المزدوج والمهني، على مستوى المديرية للتعليم الفني.