الحوار الوطني.. التعليم مستقبل مصر (ملف خاص)

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى اليوم، جلسة طارئة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وهو المجلس المعنى -بحسب المشروع- بتوحيد سياسات التعليم فى مصر وربط مخرجاته بسوق العمل.

وتأتى مناقشة مشروع القانون المشار إليه، استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة إرساله إلى إدارة الحوار الوطنى، لمناقشته ضمن الـ113 قضية الموزعة على 19 لجنة بالحوار الذى يرسم مستقبل مصر والتوافق على الجمهورية الجديدة. وحضر جلسة لجنة التعليم، إحدى اللجان الست المنبثقة عن المحور المجتمعى، أعضاء مجلس، وممثلو الجهات والوزارات المعنية، ونواب لجنة التعليم فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المعلمين، وعدد من رؤساء الجامعات، والخبراء فى مجال التعليم والبحث العلمى والتدريب.

واتفق الحضور على أهمية مشروع القانون، ووضع كل منهم ملاحظاته ومقترحاته من أجل تطوير الفكرة وتركز أغلبها على ضرورة زيادة اختصاصات المجلس وإعادة النظر فى تشكيله.

«الوطن» رصدت فى هذه السطور تفاصيل ما دار فى الجلسة الاستثنائية، وردود الفعل المرحبة بإنشاء المجلس الجديد.