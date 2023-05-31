«القاهرة للدراسات الاستراتيجية»: الحوار الوطني بحث آليات جذب الاستثمارات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن أهمية المحاور التي يعمل عليها الحوار الوطني تنبع من الاستماع للخبراء والمختصين، وكذلك وجهة نظر الحكومة، وذلك في عدد من الموضوعات التي جرى طرحها على الساحة، موضخا أن هناك حديثا عن كيفية جذب الاستثمارات وحل المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمر.

خريطة الاستثمار العالمي

وأضاف «السيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن كثيرا من المستثمرين على أرض الواقع لديهم عدد من المشاكل والمعوقات، وجرى بحث كيفية أن تكون مصر نقطة على خريطة الاستثمار العالمي.

وتابع: «كنا نحتاج من هذا المؤتمر رؤية الأفكار الجديدة وما تم التوصل إليه، وما تفعله الدول المحيطة من تسهيلات للإجراءات، سواء كانت إعفاءات ضريبية أو الجمارك أو تسهيل الحصول على رخصة ذهبية».

إجراءات التأسيس

ولفت أنه جرى مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالمشكلات والمعوقات، سواء كانت متعلقة بمشكلة مختصة بإجراءات التأسيس، أو الحصول على تراخيص وإمكانية الحل بها.