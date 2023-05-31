رحلة أكبر باقة ورد من مأدبا إلى عمان احتفالاً بزفاف ولي العهد الأردني

أفراح الأردن مستمرة هذه الأيام، وكذلك الذكرىات الوطنية المجيدة، فبعد احتفال الأردن بذكرى الاستقلال الـ77، التي توافق 25 مايو من كل عام، يحتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بزفافه غداً الخميس، على خطيبته السعودية، رجوة آل سيف، وهذا ما شجع عدد من الأردنيين، وهم ثلاثة إخوة، على تنظيم فعالية على طريقتهم، عن طريق تصنيع أكبر باقة ورد، مغلف بالفوتيك العسكري الأردني، لتجوب البلاد، احتفالاً بالزفاف الملكي.

مدة العمل على باقة تضم 4000 وردة

وذكر الأشقاء لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن العمل في هذه الباقة استمر 38 يوماً، بمشاركة والداتهم، التي ساعدتهم في تطريز بعض الشمع لربط باقة الورد، التي تضم أكثر من 4000 وردة مستوردة من الخارج.

كيف جاءت الفكرة للأشقاء الثلاثة؟

وقال «عمر معايعة»، أحد الأشقاء الثلاثة، في تصريحاته للشبكة البريطانية، إن الفكرة جاءته مع اقتراب إعلان موعد زفاف ولي العهد الأردني، لذا فكر مع إخوته في تنفيذ شيء مميز يهنئون به ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، بهذه المناسبة السعيدة، في الوقت الذي أوضح أخوه «خلف» أنهم بحثوا على الإنترنت لمعرفة طريقة تصنيع أكبر باقة من الورد لتهئنة الملك، متمنيا قبول الملك لهذه الهدية منهم تقديراً عن حبهم له.

مسار جولة الباقة

وتجوب هذه الباقة البلاد على ونش، رفض صاحبه، هيثم التميمي، الحصول على أجرة مقابل ذلك، لأنه يشارك بهذا الأمر للمشاركة في المناسبة الوطنية، وتبدأ الجولة من محافظة مأدبا، إلى العاصمة عمّان، بمرافقة وتنسيق مع الأمن العام الأردني.