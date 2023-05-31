في أيام قليلة.. عائلة ملك الأردن تلتقي بأسرتي رئيسين لأمريكا

تتوالى المناسبات السعيدة التي تلتقي فيها العائلة الملكية الأردنية مع عائلتي اثنين من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، هما باراك أوباما، وجوزيف بايدن، في أمر لا يتكرر كثيراً، خاصة أن اللقاءين كانا في أوقات متقاربة.

لقاء بين أسرة الملك عبدالله وأسرة بايدن

غدا ستلتقي عائلة الملك الأردني الملك عبدالله الثاني وأبنائه الأربعة، ومن بينهم عريس اليوم ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبدالله الثاني، وزوجة الملك الأميرة رانيا العبد الله، بزوجة الرئيس الأمريكي الحالي جوز بايدن، السيدة جيل بايدن، والتي ستحضر مراسم زفاف ولي العهد الأردني، يوم الخميس 1 يونيو، كما تحضر مأدبة العشاء نهاية الحفل.

لقاء بين أسرة الملك عبدالله والرئيس الأسبق أوباما

وقبل نحو 10 أيام، التقت عائلة ملك الأردن بأسرة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، بالصدفة، حيث تدرس ابنة أوباما، ساشا، مع ابنة ملك الأردن الأميرة سلمى بنت عبدالله، في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، حيث كانت ابنة الملك الأردني تدرس الآثار، بينما درست ابنة أوباما علم الاجتماع، وتخرجتا ضمن دفعة 2023، ونشرت حينها الأميرة رانيا العبدلله صورا لأبنائها مع أبناء الرئيس الأسبق أوباما.

ويحتفل الأردن بزفاف أكبر أبناء ملك الأردن، ولي العهد الأمير الحسين، الذي حرص والده على تقديم هدية قيمة له بمناسبة زفافه، عباره عن سيف هاشمي، يرمز للعدل، قبل ساعات من زواجه من خطيبته رجوة آل سيف.

وتولى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولاية العهد في المملكة الأردنية منذ يناير 2004 قبيل أيام من احتفال والده بعيد ميلاده.