بث مباشر لحفل زفاف ولي العهد الأردني على قناتي القاهرة وإكسترا

يترقب الكثيرون مشاهدة حفل الزفاف الملكي، والذي تستعد له العائلة المالكة الهاشمية، ويترقبه الملايين في الأردن وخارجها، حيث سيتم عقد قران وزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه السعودية رجوة آل سيف، وسيجري بث مراسم حفل الزفاف على الهواء مباشرة، عبر عدد من القنوات والمنصات الأردنية المحلية والمصرية والعالمية.

تجهيزات مراسم حفل الزفاف

ومع اقتراب حفل زفاف ولي عهد الأردن، زادت عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية، بعد أن أعلن الديوان الملكي الهاشمي موعد الزفاف الملكي، حيث بدأت المملكة بالفعل في التجهيزات لمراسم حفل الزفاف، الذي سيقام غداً الخميس، الأول من يونيو 2023.

وقد اهتمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعقد زفاف ولي عهد الأردن، والذي سيجرى نقله عبر العديد من قنواتها في بث مباشر، لنقل هذا الحدث المنتظر من الكثير من المواطنين على مستوى العالم.

إكسترا نيوز

من المنتظر أن تبث قناة إكسترا نيوز، إحدى أكبر القنوات الإخبارية بالوطن العربي، وتقدم تغطية شاملة للأحداث والوثائق الإخبارية بالوطن العربي والعالم، ويتم بث القناة على القمر الصناعي النايل سات، بتردد 11785 معدل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

القاهرة الإخبارية

تحرص فضائية القاهرة الإخبارية على تقديم تغطية حية لكافة القطاعات الهامة والتي يبحث عنها المشاهدين على القنوات المتخصصه، بعدما استحوذت القناة الجديدة على مجموعة كبيرة من أهم وأفضل المذيعين والمحللين، ويتم بث الفضائية على قمر صناعي نايل سات بتردد 11747، واستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.

القنوات الناقلة لحفل الزفاف الملكي

كما وسيجرى نقل حفل الزفاف على عدد من القنوات الأخرى مثل:

قناة رؤيا الفضائية

قناة المملكة

Amman TV

قناة رؤيا

عمان تي في

تلفزيون A one