راغب علامة يهدي ولي عهد الأردن «نفرح بالحسين» بمناسبة زواجه

أعرب الفنان اللبناني الكبير راغب علامة عن سعادته البالغة لمشاركته في الحفل الكبير الذي أقيم بمناسبة قرب زواج ولي عهد الأردن الحسين عبد الله الثاني، والآنسة رجوة خالد السيف.

وقال علامة، لـ«الوطن»، إنّه كان في قمة سعادته في أثناء تلك المشاركة المهمة والتي شارك فيها مجموعة من الفنانين الكبار على مستوى الوطن العربي.

الحفل في ستاد عمان الدولي

وأقيم الحفل في استاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، أحمد سعد وفنانتين أردنيتين، هما ديانا كرزون، وزين عوض، إضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية.

وأحب علامة أن يهنئ حسين ورجوة بطريقته حين ما أهداهم أغنية جديدة بعنوان نفرح بالحسين، والتي قال عنها إنّها أقل هدية يمكن أن يقدمها للحسين ورجوة.

الحفل سيشارك فيه تامر حسني وراغب علامة

كان الديوان الملكي الهاشمي الأردني، أعلن في 17 أغسطس الماضي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» خطبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبدالله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض.