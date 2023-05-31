تعرف على القنوات الناقلة لحفل زفاف ولي العهد الأردني.. يترقبه الملايين

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل الزفاف الملكي، الذي تستعد له العائلة المالكة الهاشمية، كما يترقبه الملايين في الأردن وخارجها، احتفالاً بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه السعودية رجوة آل سيف، حيث يجري بث مراسم حفل الزفاف على الهواء مباشرة، عبر عدد من القنوات والمنصات الأردنية المحلية والمصرية والعالمية.

بدء تجهيزات مراسم حفل زفاف الأمير الحسين

مع اقتراب حفل زفاف ولي عهد الأردن، فقد زادت عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية، بعدما أعلن الديوان الملكي الهاشمي موعد حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف، والتي بالفعل بدأت التجهيزات لعقد حفل الزفاف، والذي سيقام غداً الخميس.

وقال الديوان الملكي إن موعد زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه رجوة آل سيف، سيكون يوم 12 ذي القعدة عام 1444 هجريا، الموافق 1 يونيو 2023 ميلاديا، وذلك في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان، حيث تقام حفلات الزفاف الملكية في هذا القصر، وهو القصر الذي تزوج فيه والد الأمير الحسين في عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف والدي الملك عبدالله الحسين، بعدما تزوج الملك الحسين من زوجته الأولى أنطوانيت جاردينر.

واهتمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعقد زفاف ولي عهد الأردن، والذي سيجرى نقله عبر العديد من قنواتها في بث مباشر، لنقل هذا الحدث المنتظر من الكثير من المواطنين على مستوى العالم.

إكسترا نيوز

ومن المقرر أن تبث قناة إكسترا نيوز، وهى إحدى القنوات الإخبارية في الوطن العربي، التي تقدم تغطية شاملة للأحداث والوثائق الإخبارية بالوطن العربي والعالم أجمع، ويتم بث القناة على القمر الصناعي النايل سات، على تردد 11785 معدل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

القاهرة الإخبارية

دائماً ما تقدم فضائية القاهرة الإخبارية تغطية حية لكافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية، بعد أن استحوذت القناة الجديدة على مجموعة كبيرة من أهم وأفضل المذيعين والمحللين بهدف رئيسي، وهو العمل على تقديم المعلومة بشفافية ومصداقية ومحايدة، حيث يتم بث الفضائية على قمر صناعي نايل سات بتردد 11747، واستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.

ومن المتوقع أن يشارك العديد من الفنانين في إحياء حفل زفاف ولي العهد الأردني، منهم عمر عبداللات، وزين عوض، وطوني قطان، وديانا كرزون، وجميعهم يستعدون لحضور الحفل بطريقتهم الخاصة، عبر إصدار أغنيات خاصة بتلك المناسبة السعيدة.