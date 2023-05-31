«المالكي» لـ«إكسترا نيوز»: استقرار المنطقة دون حل القضية الفلسطينية ضرب من الجنون

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن القادة العرب أجمعوا في كل القمم العربية، وآخرها قمة جدة، تعبيرًا عن شعوبيهم، على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى، ومنحها كل ما تطلبه من اهتمام وتركيز للوصول لحل عادل، يسمح للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال منذ 55 عامًا أن ينعم بالحرية والاستقلال مثل بقية شعوب العالم.

المالكي: يجب تقديم حل عادل للقضية الفلسطينية

وأضاف خلال حديثه لبرنامج «حوار خاص» مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن استقرار الوضع في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية يعتبر ضربا من الجنون، كل الدول العربية أجمعت على أن السلام في الشرق الأوسط مرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني والأراضي العربية، وتشييد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن مصر والأردن بعد إقامة اتفاق السلام مع إسرئيل لم يبق بينهم إشكالية حقيقية سوى القضية الفلسطينية، وأعلنت مبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في قمة بيروت، أن انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة سيؤدي للتطبيع مع إسرائيل.