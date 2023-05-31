وزير الخارجية الفلسطيني: القضية الآن أصبحت وجودية للشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن ما يحدث حقيقة الآن أن الدول العربية ليس لديها إشكالية مع إسرائيل سوى احتلال الأراضي العربية، وبالتالي ستكسب إسرائيل كثيرا من الانسحاب من فلسطين، وستقيم سلاما مع فلسطين وتنهي حالة الحرب من المنطقة.

المالكي: المشكلة الحالية ليس مجرد استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

وأضاف خلال حديثه لبرنامج «حوار خاص» مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشكلة الحالية ليس مجرد استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، لكن تعمل الآن على ضم هذه الأرض الفلسطينية إلى إسرائيل، وإخراج الفلسطينيين منها بالكامل.

ولفت إلى أن القضية الآن أصبحت قضية وجودية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تستوعب موقف الدول العربية المساند للقضية الفلسطينية، ورغم مبادرة السلام العربية فإن إسرائيل لا تقرأ بشكل صحيح مواقف الدول العربية، وتحاول أن تتجاهل وتتغاضى بشكل كامل أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية للدول العربية.