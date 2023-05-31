الصور الأولى لسيارة وفاء عامر بعد تعرضها لحادث.. «تهشمت جزئيا»

نشرت وفاء عامر، صورا لسيارتها بعد تعرضها لحادث سير مساء اليوم، وهي محمولة على «الونش» بعد الحادث، وكتبت عليها: «الحمد لله رب العالمين».

تعرض وفاء عامر لحادث سير

وكانت وفاء عامر، أعلنت عن تعرضها لحادث سير عبر الفيس بوك معلقة: «الحمد لله رب العالمين.. حادث ونجوت بأعجوبة، أعتذر عن عدم الرد».

وكان المنتج محمد فوزي، زوج الفنانة وفاء عامر، كشف في تصريحات سابقة لــ«الوطن» تفاصيل حالتها الصحية، وقال أنها بحالة صحية جيدة، ولم تنقل إلى المستشفى كما انتشر في الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا، مؤكدًا أنّ هذا الكلام غير صحيح وأنها غادرت لمنزلها من أجل الراحة.

زوج وفاء عامر يطمئن جمهورها

وقال زوج وفاء عامر، إنّها تعرضت لحادث سير فور خروجها من المنزل، وتعرضت السيارة لبعض التلفيات، موجهًا الشكر لجمهورها الذي حاول الاطمئنان عليها.