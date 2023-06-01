رئيس جامعة القاهرة لـ«الوطن»: نجهز مستشفى 500 500 وفقا لأحدث النظم الطبية

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ورئيس مجلس أمناء مستشفى 500 500، أن القيادة السياسية تواصل اهتمامها المستمر بتطوير المعهد القومي للأورام ومستشفياته سواء في منطقة التجمع أو الشيخ زايد، لافتا إلى أنه جارٍ الإعداد لافتتاح المرحلة الأولى لمستشفى 500 500 أكبر مستشفى لعلاج الأورام بمنطقة الشرق الأوسط 2024 بأحدث الأجهزة ووفق أعلى المعايير العالمية.

أحدث النظم العلاجية وإدخال جراحات الروبوت في العمليات

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المرحلة الأولى من مستشفى 500 500 جارٍ التجهيز لافتتاحها عام 2024، وستشهد إدخال عمليات الجراحة الروبوتية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500 500، جارٍ تجهيزه وفقاً لأحدث النظم الطبية لعلاج الأورام، ويقام على مساحة 34.5 فدان، ويتكون من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج كل أنواع الأورام لكل الأعمار بسعة 1020 سريرًا بالقسم الداخلي، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعي، ومركزًا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل أبحاث تغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام.

منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب

وأضاف أن المشروع يشمل منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكًا للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.