وزير الزراعة يفتتح مركز حيوانات التجارب: لمعرفة المسببات المرضية

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، مركز حيوانات التجارب ذات مستوى أمان حيوي ثالث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وزير الزراعة: إجراء تجارب لمعرفة المسببات المرضية

وقال وزير الزراعة، إن مركز حيوانات التجارب تم تجهيزه على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة ويستخدم احدث التكنولوجيا لإجراء التجارب العلمية والبحوث باستخدام حيوانات التجارب والتعامل مع المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية عالية الخطورة على صحة الحيوان والصحة العامة والبيئة مثل البكتريا المسببة لمرض السل ومرض البروسيلا وفيروس إنفلونزا الطيور، حيث تم تاثيث وتجهيز المعامل لضمان احتواء كامل ومنع تسرب أي ملوثات للبيئة.

وأضاف القصير، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الزراعة بالبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع، وأيضًا مواكبة النهضة التي تشهد مصر في جميع المجالات.

شاهين: المعهد يطور صناعة اللقاحات والأمصال البيطرية

ومن ناحيته قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد الصحة الحيوانية، إنه يتم التعامل مع حيوانات التجارب من خلال معازل مستوى أمان حيوي ثالث لوقاية الباحثين من التعرض للمسببات المرضية.

وأضاف شاهين، أنه لضمان منع أي تلوث بيئي يتم معالجة المخلفات من خلال جهاز الاوتوكلاف مزدوج الباب كما يتم معالجة الصرف قبل أن يتم طرحه بالصرف العام، متابعًا أن معهد صحة الحيوان مؤسسة علمية وبحثية مرجعية في مجال صحة الحيوان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار شاهين، إلى أن معهد صحة الحيوان يقوم بدور كبير في مجال حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض والأوبئة، كما يسهم في فحص وسلامة الغذاء للمواطنين، وأيضًا دعم وتطوير صناعة اللقاحات والأمصال البيطرية.

وأوضح شاهين، أن جميع معامل معهد صحة الحيوان مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتابع له 38 معملا بجميع محافظات الجمهورية.