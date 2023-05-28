جامعة القاهرة تحتفل بختام الأنشطة الطلابية في المدن الجامعية

نظمت جامعة القاهرة حفل ختام للأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومديري عام المدن الجامعية، والطلاب، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

تكريم الطالبات والطلاب الفائزين

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطالبات والطلاب الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية والتي تضمنت مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج، والرواية والقصة القصيرة، وتنس الطاولة، وكرة قدم للطلبة، وماراثون جري مسافات مختلفة 100 متر و 400 متر، والغناء والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والطالب المثالي والطالبة المثالية.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، الاهتمام بالطلاب، خاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية لهم على أعلى مستوى من الجودة، موضحاً أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها.

تحقيق التفوق الدراسي

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في استثمار طاقات الشباب والترويح عنهم وتحقيق التواصل مع الطلاب وبعضهم البعض، واكسابهم خبرات ومهارات مختلفة تقوى شخصيتهم وتساهم في تأهيلهم لسوق العمل.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل.