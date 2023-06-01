تفاصيل دقائق الرعب في حادث ميكروباص الطريق الأوسطي.. جثث متفحمة ونيران مشتعلة

مأساة حقيقية عاشها العشرات من الأهالي أمام مدينة أبناء الجيزة بأكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء، في محاولة منهم لإنقاذ ركاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي، بعدما اشتعلت النيران بغزارة، وبداخلها 14 راكبا، إثر اصطدامها من الخلف بواسطة سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النيران وراح ضحيتها أكثر من أشخاص 9 وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وسيتم دفن المتوفين عقب انتهاء إجراءات تصاريح الدفن.

رعب في حادث ميكروباص الطريق الأوسطي

دقائق قليلة وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة وفريق معاينة من النيابة إلى موقع حادث ميكروباص الطريق الأوسطي لمعاينته، حيث تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، فقد اصطدمت سيارة نقل ثقيل بمقطورة وسيارة ميكروباص، ما أدى إلى اشتعال سيارة الميكروباص لأنها تعمل بالغاز.

النيابة تعاين حادث ميكروباص الطريق الأوسطي

وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة لتحديد كيفية وقوع الحادث، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، فيما انتقل أعضاء النيابة العامة لسؤال المصابين بالمستشفى، وتكثف مباحث أكتوبر ثالث جهودها لضبط السائق الهارب، تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

شاهد عيان: مشهد الضحايا كان مخيفا

«عبد الله أحمد» أحد شهود العيان على الحادث والذي شارك في استخراج جثث الضحايا من الميكروباص، كشف عن دقائق الرعب الذي عاشها العشرات، أن بداية الحادث وقع أثناء اصطدام سيارة نقل بمقطورة يقودها سائق يبلغ من العمر 40 عاما، بالميكروباص من الخلف، وفوجئنا بانفجار الميكروباص من الخلف أدى إلى اشتعال النيران بشكل كثيف والركاب بداخله، حيث لم يتمكنوا من الخروج لحظة الحادث وتوفوا متفحمين: «منظر الناس كان صعب والجميع حاول إطفاء النيران بطفايات السيارات ولكن لم تفعل شيء».

وأضاف أن النيران حوَّلت الميكروباص إلى حطام والمصابين الذين تم إنقاذهم كانوا في حالة خطرة جدا، وأصيبوا بحروق شديدة، والضحايا الـ9 تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف بحضور الشرطة والنيابة.