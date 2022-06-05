إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري أكتوبر

تسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري أكتوبر اتجاه مدينة نصر، في إصابة 9 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر، أسفر عن إصابة 9 أشخاص، على الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل وإسعاف المصابين.

المرور ترفع آثار الحطام

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالأوناش وفرقة من رجال المرور تمكنوا من رفع آثار الحطام الناتج عن الحادث وإعادة حركة المرور بالطريق إلى طبيعتها.

وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، التي أمرت بجمع كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث، كما أمرت بالتحفظ على الميكروباص لعرضة على لجنة فنية لبيان إن كان به عطل فني تسبب في وقوع الحادث.

وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات اللازمة، للتعرف على أسباب وقوع الحادث وملابساته، وتتابع النيابة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.