مصرع سائق ميكروباص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي سائق ميكروباص مصرعه، وأُصيب 8 آخرين، في تصادم على طريق الفيوم، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل قلاب، ونقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث ومصابين بطريق على دائرة القسم.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

حادث سير

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق، 35 عاما، متوفى، يستقلها 8 أشخاص مصابين، فوجئ أثناء سيره بسيارة نقل قلاب، فحاول تفاديها، إلا أنّ عجلة القيادة اختلت بيده واصطدم بالسيارة النقل ونتج عن الحادث وفاته، وإصابة 8 من مستقلي الميكروباص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتكثف المباحث جهودها لضبط السيارة النقل وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.