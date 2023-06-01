«التعليم العالي»: الجامعات تستعد لتنسيق 2023 بتجهيز الموقع الإلكتروني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً للضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يستعد مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه والجامعات والكليات لتنسيق 2023 وفقاً للوائح ونظم عمل الكليات، والتي من المقرر أن تبدأ أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 بفتح باب التقدم لاختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من اختبارات القدرات.

تنسيق الجامعات 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، أن الاجتماع المقبل يتناول عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والاستعداد لتنسيق الجامعات 2023 واستعدادات الكليات لاختبارات القدرات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مكتب التنسيق 2023

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات تواصل الاستعدادات لتنسيق القبول 2023 للجامعات الحكومية من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة في تجهيز الملفات والأوراق المخصصة لأعمال التسجيل وكذلك تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق وغيرها من التجهيزات في هذا الشأن.