«التعليم العالي» توافق على مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب

أعلن الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال إلى لجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لافتا إلى أنّ الوزارة لديها فريقا داخليا يعكف حاليا على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.

وأوضح الصباغ، خلال كلمته في الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني، اليوم، أنّ أغلب ملاحظات الوزارة هي اقتراحات عدّدها كثير من المتحدثين، بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، إلى جانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس والتركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها.

وتابع مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي: «إجمالا، فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم جيدة للتركيز على الأولويات وتلقي دعم كبير من الوزير، لكن الملاحظات والمقترحات سيتم تحديدها خلال أيام وسيطرحها الوزير تفصيلا».