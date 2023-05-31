افتتاح معمل أبحاث الكيمياء الخضراء والتحليلية في «هندسة عين شمس»

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، معمل أبحاث الكيمياء الخضراء والتحليلية بكلية الهندسة، والممول من المشروع المشترك مع جامعة أكسفورد، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ضياء خليل المشرف العام على مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور أكرم فاروق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المتيني: استمرار التعاون بين الجامعة وشركائها العالميين في كافة المجالات

وأعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته دوما بالتواجد بكلية الهندسة، التي تقدم الجديد في كافة التخصصات والمجالات المتخصصة، مشيدا باستمرار التعاون المثمر بين الجامعة وكلياتها مع شركائها العالميين في كافة المجالات والتخصصات، وخاصة في مجال هام وهو الطاقة وكذلك التغير المناخي.

فيما أوضح الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة، أنّ افتتاح المعمل يأتي كنتاج للتعاون بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وجامعة اكسفورد .

وجاء افتتاح معمل الكيمياء الخضراء في إطار سعي الدولة بالنهوض بالمشاريع البحثية، ودعم وتشجيع شباب الباحثين، والحرص على إقامة مشاريع بحثية، بالإضافة إلى عمل الدولة على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها لمصادر طاقة متجددة ونظيفة والصديقة للبيئة، وسد احتياجات الطاقة بطرق مستدامة، وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، حيث تم التقدم لمشروع (Start GCRF) المتخصص في تقنيات السنكروترون للبحث والتكنولوجيا الأفريقية.

مبادرة حكومية بريطانية لزيادة فرص التنمية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة بسيوني على أهمية الشراكات الدولية مثل GCRF START، للطلاب المتميزين بشكل خاص، ولمصر بشكل عام ليتزايد انفتاح الجامعات الإفريقية وخاصة الجامعات المصرية مع فتح قنوات اتصال خالية من العوائق.

ويعتبر مشروع Start GCRF، مبادرة حكومية بريطانية لزيادة فرص التنمية من خلال المشاريع مع الباحثين الأفارقة المشاركين لاكتساب الخبرة، وتمكين البحث باستخدام تقنيات السنكروترون.

و تستند موضوعات البحث حول أهداف التنمية الاستراتيجية المهمة في إفريقيا، وتقديم طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بما يتماشى مع العديد من المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتعتبر جامعة عين شمس الجامعة الوحيدة المشاركة في المشروع من مصر، وتم قبول المشروع كنقطة بحثية جديدة، وإضافة علمية متميزة وتقديم كافة الدعم المادي للباحث الرئيسي، ا.د. غادة بسيوني، وتم إنشاء معمل من هذا التمويل يضم أعلى مستويات الأمان، لإجراء الأبحاث والاختبارات العملية المطلوبة، وتشهد كلية الهندسة جامعة عين شمس، افتتاحه يوم 31 مايو في وجود الشركاء من جامعة أكسفورد، ونخبة من الأساتذة والباحثين وطلاب الدراسات العليا.