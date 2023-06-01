معلومات الوزراء: مصر بالمركز الـ14 في مؤشر ثقة الاستثمار للأسواق الناشئة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ مصر تحتل المرتبة الـ14 في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي للأسواق الناشئة لعام 2023.

وأكد المركز عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ ذلك جاء تكليلًا للجهود الكبيرة التي تنفذها في مصر أمام الاستثمار الأجنبي على كل المستويات التشريعية والتنظيمية بجانب الحوافز الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

مصر المركز الأول إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت

كما أعلن المركز على صفحته أنّ مصر بالمركز الأول إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الصادر عن «Ookla»، خلال شهر أبريل 2023.