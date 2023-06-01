توريد أكثر من 182 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن كمية توريد الأقماح المحلية بلغت منذ بدء موسم التوريد في شهر أبريل الماضي وحتى اليوم الخميس 182 ألفا و99 طنا لـ22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع المضارب بالمحافظة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توريد القمح

وأشار المحافظ، فى بيان إلى أن هناك متابعة يومية على مدار الساعة خلال فترة الاستلام، موضحا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

ووجّه محافظ كفر الشيخ بانتظام صرف كل مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلاً إرشاديا على مساحة 350 فدانا.