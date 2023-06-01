الرئيس السيسي يصدق على 3 اتفاقات لتوفير منح أمريكية لمصر

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على 3 قرارات جمهورية جديدة، نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح اليوم الخميس.

تعديل اتفاقية المساعدة المصرية الأمريكية في التعليم الأساسي

أولى القرارات حملت رقم 631 لسنة 2022، واختص بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بشأن التعليم الأساسي في المرحلة الثانية للاتفاقية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

كان ثاني القرارات بالموافقة على التعديل السادس أيضًا بشأن منحة مساعدة بين مصر وأمريكا بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، وهي الاتفاقية المعروفة باسم «تايب».

تعاون مصري أمريكي في الحوكمة الاقتصادية الشاملة

أما ثالث القرارات؛ فكان بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشان الحوكمة الاقتصادية الشاملة، بما يضمن إضافة 19 مليون دولار لمبلغ الاتفاقية.