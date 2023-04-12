قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة «المقاولون العرب» برئاسة العصار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً رقم 140 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب «عثمان أحمد عثمان وشركاه» وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويشمل التشكيل الجديد المهندس أحمد العصار رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس حسام الدين الريفي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، وكل من الدكتور محمد أنسي البشوتي، والمهندس أيمن محمد عطية، والمهندس السيد عبدالخالق فرج، والمهندس أحمد عبدالمجيد العدلاني، والمهندسة هبة أحمد أبو العلا، والمهندس حسن مصطفى كامل، والمهندس طارق مصطفى خضر، والمهندسة دينا محمد عادل فتحي، أعضاء مجلس الإدارة، والأستاذ محمد محمود الأتربي، والأستاذ نضال القاسم عصر، والمهندس خالد محمود عباس، أعضاء من ذوى الخبرة.

أحمد العصار رئيسا لمجلس الإدارة حسام الدين الريفي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة

من جهته، أعرب المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الغالية، كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمهما المتواصل للشركة.

وتوجه المهندس العصار بالشكر والتقدير للمهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة السابق، على ما قدمه من جهد كبير طوال فترة عمله بالشركة وخاصة خلال رئاسته للمجلس منذ عام 2020، كما شكر مجلس الإدارة السابق على أداء دوره في خدمة الشركة بكل تفان، ومتمنيًا التوفيق للأعضاء الجدد لاستكمال مسيرة الشركة.

العصار: مجلس الإدارة الجديد سوف يعمل على مواصلة دور الشركة في بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف العصار، أنَّ مجلس الإدارة الجديد سوف يعمل على مواصلة دور الشركة في بناء الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى العمل على زيادة مشروعاتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفتح أسواق جديدة.

شغل المهندس أحمد العصار منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة بالشركة منذ عام 2020، وخلال مسيرته تدرج بالمناصب المختلفة، كما أشرف على العديد من المشروعات الكبرى، منها على سبيل المثال محور روض الفرج، وكوبري تحيا مصر، كما يرأس لجنة إدارة مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية بتنزانيا.‫