البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة تتيح نتائج امتحانات الإعدادية 2023

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 الدور الأول.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2023

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنّه يمكن الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني بالدرجات بالاسم وقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2023 من خلال هذا الرابط.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، إلى أنّه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال 3 طريق، من خلال الخط الأرضي 09000160 أو من أي محمول 5960 أو البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2023.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، كما يلي.

- درجات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

- درجات مادة العلوم للشهادة الإعدادية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

- درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

- درجات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 10 درجات.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 20 درجة والنجاح من 10 درجات.