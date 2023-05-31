ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من جانب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 85,17%، إذ بلغ عدد طلاب الذين تقدموا للامتحان 189 ألفا و31 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159 ألفا و726 طالبا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخط الأرضي 09000160 أو من أي محمول 5960.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم إتاحة نتيجة شهادة إتمام الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على الخط الأرضي والمحمول ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة الآن بالدرجات لجميع المواد الدراسية، وذلك بعد اعتمادها اليوم من محافظ الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة

- نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 2023 تبلغ 85,17%.

- بلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 نحو 189ألفا و318 طالبا وطالبة.

- وصل إجمالي عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة لـ159 ألفا و726 طالبا.

- بلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا.

- وصلت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني إلى 91,67%.

- بلغت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.