«المركزي»: سداد 7.1 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون بنهاية الربع الثاني من 2022-2023

كشف البنك المركزي المصري، عن سداد فوائد وأقساط ديون بقيمة 7.154 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2022-2023، وتنقسم أعباء الدين إلى أقساط بـ5.843 مليار دولار، ودفع فوائد بـ1.311 مليار دولار، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي.

قيمة سداد الفوائد والأقساط

وسجل قيمة سداد الفوائد والأقساط 11.9 مليار دولار في النصف الأول من 2022-2023، إذ إنّها منقسمة إلى 4.784 مليار دولار في الربع الأول و7.154 مليار دولار في الربع الثاني.

ووصلت الأقساط المسددة في فترة العام المالي الماضي تقريبًا، إلى 21.7 مليار دولار، وبالنسبة للفوائد المدفوعة تقريبًا 4.570 مليار دولار.

النشرة الإحصائية الشهرية

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية من البنك المركزي المصري، أنّ نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصلت تقريبًا لـ35.5% وذلك في نهاية ديسمبر.

ووصل رصيد الدين الخارجي تقريبًا إلى 162.9 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر ديسمبر الماضي عام 2023، أي ارتفاع 7.2 مليار دولار بمعدل 4.6% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2022.

ويعود هذا الارتفاع بسبب زيادة صافي المستخدم من التسهيلات والقروض تقريبًا 7.2 مليار دولار أمريكي، وعن خدمة أعباء الدين الخارجي، وصلت تقريبًا إلى 11.9 مليار دولار أمريكي، في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022-2023، والأقساط المسددة تقريبًا 9.1 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة 2.8 مليار دولار أمريكي.

وجاء رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا 35.5% في نهاية شهر ديسمبر الماضي عام 2022، وبحسب المعايير الدولية يعتبر أنّه في الحدود الآمنة.