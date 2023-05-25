أشرف صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري بشرم الشيخ

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري، في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري لـ "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تُعقد خلال الفترة من (٢٢-٢٦) مايو بمدينة شرم الشيخ.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة إن استضافة الدولة المصرية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ، هو انعكاس للدور الهام الذي تلعبه مصر في استضافة كبري المؤتمرات والأحداث الدولية، نظراً للتنظيم والخبرة التي تمتلكها مصر في تنظيم تلك المؤتمرات، كما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق التعاون مع كافة الدول الشقيقة في كافة المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية.

أشار صبحي إلي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً ًكبيراً بالعمل علي التمكين الاقتصادي للشباب، والعمل على تعزيز التمكين الاجتماعي، مما يؤثر على المجتمعات التي يعمل فيها، إيماناً بأهمية المشاركة المدنية للشباب ومشاركتهم في عملية صنع السياسات، حيث إنهم بمثابة القوى المحركة للتنمية، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال وإدماج الشباب، الذي يدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب من خلال مساعدتهم على بناء ثقتهم وزيادة مشاركتهم في العملية الديمقراطية.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستعرض داخل الجناح الخاص بها انجازات الوزارة للتمكين الاقتصادي للشباب، والفعاليات والمبادرات التي تقدمها في هذا الشأن.