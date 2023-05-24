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aiBANK يحتفل بتخطي النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري

كتب:

الوطن
11:55 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
aiBANK يحتفل بتخطي النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري

احتفل aiBANK بتخطي النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري والبالغة 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك بمنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 3.6 مليار جم بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 2.4 مليار جم بنهاية 2021 ، حيث استطاع البنك تحقيق نسبة مشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت نحو 27.8% ، منها نسبة 12.5% موجهة للمشروعات الصغيرة.

وفي هذا السياق قام البنك خلال الربع الأخير من 2022 بإطلاق حملة تحت شعار "تمويل يجرّيك 100 خطوة لأدام" للتوعية بأحدث منتجاته التمويلية التي تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10 مليون جم وبفترات سداد حتى 5 سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة خلال 4 أيام فقط.

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