لغز العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بمصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في منطقة مصر القديمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية بالإضافة إلى أخذ عينات دموية وحشوية من الجثمان وإرسالها إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة

بداية بلاغ العثور على جثة شاب بمصر القديمة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة شاب في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «م.س» في في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، كما تم العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.