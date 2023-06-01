«صناعة النواب»: هدفنا الوصول بمساهمة قطاع التصنيع في الناتج القومي إلى 30%

قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ لجنة الصناعة قامت بدورها وقدمت توصياتها للحكومة، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل 16% من الناتج القومي، وهذا رقم هزيل للغاية مقارنة بالدول الأخرى: «هدفنا الوصول لـ30% من الناتج القومي في هذ القطاع، وهذا الهدف يحتاج للعمل الجماعي فلا تستطيع جهة بمفردها كالبرلمان أو الحكومة القيام به، ويجب التنسيق ببين الجهتين».

قانون الصناعة الموحد

وأضاف «محمود»، خلال حواره على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني على قناة «إكسترا لايف»، أن مجلس النواب تناول ملف الصناعة على مدار الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، لرصد مشكلات القطاع والتوصل لحلول من أجل تنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أنه يجري العمل على قانون الصناعة الموحد، ومن ثم عقد الجلسات الحوارية والنقاشية حوله، لافتا إلى أنه يجب وضع تشريع جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة ومجريات العصر الحالي ليحل المشكلات التي نواجهها تزامنا مع إلغاء القوانين القديمة.

السيسي يهتم بملف الصناعة

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبير للغاية بملف الصناعة ويعمل على هدفه المتعلق بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مؤكدا أهمية تنقية البيئة التشريعية «لا يجب أن تكون القوانين الحاكمة لقطاع الصناعة منذ السيتينات، ونحن الآن في 2023»، مشيرا إلى وجود 7 قوانين متعلقة بهذا الملف، وتم تعديلها أكثر من مرة، وبالتالي لا يوجد تطبيق عملي.