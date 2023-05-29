«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» بشأن إجراءات تحفيز الصناعة

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، المتعلق باستعدادات الدولة لتحفيز الصناعة، بعنوان «مدبولي: مستعدون لإجراءات تحفيز الصناعة»، والملف الخاص بالحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. المجلس الأعلى للتدريب على مائدة المناقشات»، وملف أخر حول رعاية مصر للشباب الموهوبين، بعنوان: «مواهب مصر.. فن صناعة المواهب».

أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وأكد الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، على أهمية القرارات الأخيرة التي صدرت من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، إذ أنها صدرت من رأس الدولة، وهذا يعني أن القيادة السياسية تتجنب وتتلافى ما حدث في العقود السابقة فيما يتعلق بالاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار لم يعد مجرد تخصيص مشروع أو أرض مع إعطاء بعض الحوافز فقط دون متابعة مدى استمرارية الاستثمار.

التسجيل التجاري للأجانب

وأضاف «وهبة» خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القرارات الأخيرة بها ضوابط وشروط وتسهيلات، مشيرا إلى أن الدولة تقدم مجموعة من الحوافز في مقابل الالتزام بالتنفيذ الفعلي، موضحًا أنه لأول مرة يسمح للأجانب بالتسجيل التجاري الذي يعني التخلص من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، فأصبح من حق المستثمر الأجنبي الدخول في المجال والتسجيل، وبالتالي بدء المشروع مباشرة.