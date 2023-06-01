«البيئة» تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من الرياح المثيرة للرمال

حذرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، خلال يومي الخميس والجمعة، استنادا لتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة، متوقعة أن تكون الرياح جنوبية غربية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء عبر منظومة الرصد التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، كما طالبت كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة.