ما اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات؟.. «البيئة» توضح

يعد «جهاز تنظيم إدارة المخلفات»، أحد مكونات وزارة البيئة، حيث يختص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، اختصاصات «جهاز تنظيم إدارة المخلفات»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة.

اختصاصات «جهاز تنظيم إدارة المخلفات»

- متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.

- الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

- إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال.

- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.

- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة.

- تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات.

- منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الغير خطرة.

- إبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات.

- إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على كافة المستويات والجهات الإدارية المختصة.

- تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة.

- اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.

- تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية.

- إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

- إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

- تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل.