وزير التنمية المحلية الأسبق: نتمنى أن يقدم الحوار الوطني حلولا للزيادة السكانية

وجّه اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني على دعوته للمشاركة في الجلسات، قائلا: «السكان أهم مورد لأي دولة على الإطلاق، وفي الوقت ذاته يجب أن تكون لدى الدولة القدرة والإمكانيات والموارد كي تنفق على السكان وترفع خصائصهم، وأهمها التعليم والصحة والإسكان والتشغيل».

وأضاف الجندي، خلال حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني: «يجب توعية المجتمع والسكان للاحتفاظ بأسرة صغيرة، حتى تتناسب موارد المجتمع مع السكان، وجرى تطبيق استراتيجيات كثيرة لمواجهة هذه المشكلة مثلما حدث في أعوام 2007 و2012 و2015».

وتابع وزير التنمية المحلية الأسبق: «لم نحقق النجاحات المطلوبة، فالكيانات القائمة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات كانت غير مستقلة وتابعة لكيانات أخرى، كما أنّ المشكلة متعددة الأطراف، وفيها جانب حكومي ومجتمع مدني وقطاع خاص»، معربا عن أمنياته في أن تقدم جلسات الحوار الوطني حلولا للمشكلات.

وأكمل أنّه يجب أن يكون لدى الدولة عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية والتوعية، حيث يمكن تدشين معهد لتخريج أشخاص ينخرطون في جهود التعامل مع الزيادة السكانية، بحيث لا يشترط أن يكونوا أطباء، ويكون في إمكانهم تركيب «لولب» أو كبسولة تحت الجلد، كما يجب اتباع استخدام عدد من الوسائل الأخرى، مثل التوعية بخطورة الزواج المبكر وطرق الأبواب.