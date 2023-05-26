أبو بكر الجندي: الحوار الوطني سيواجه أسس مشكلة القضية السكانية

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق، إنّ الحوار الوطني سيواجه أسس مشكلة القضية السكانية على أرض الواقع، موضحًا أن هناك استراتيجيات كثيرة للدولة المصرية وصّفت المشكلة وتحدثت عن أسبابها ووسائل الحل، وفي الماضي لم يكن هناك تمويلا كافيا أو إرادة كافية أو عمل واقعي على الأرض أو متابعة أو كيان مسؤول عن رصد النتائج والمتابعة.

وأضاف «الجندي» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «يجب أن تكون هناك وزارة أو مجلس أو هيئة للمتابعة، بشرط أن تكون هذه الهيئة مستقلة وتابعة لمؤسسة الرئاسة مباشرة، وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا في هذا الملف أمر مهم للغاية».

وتابع وزير التنمية المحلية الأسبق، أن بعض الدول استطاعت السيطرة على معدلات الزيادة السكانية: «بنجلاديش في بداية ستينيات القرن الماضي فعلت ما نفعله الآن، حيث عملت على تقليل متوسط حجم الأسرة الذي كان 8 أشخاص، وبالفعل استطاعت خفض هذا المعدل إلى 2.4 شخص، هذا الأمر حقق طفرة ونجاح كبير جدا».