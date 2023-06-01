سفير كازاخستان: مسجد الظاهر بيبرس سيكون مقصدنا السياحي الأول بعد افتتاحه

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، اليوم، بديوان عام وزارة الأوقاف، استعدادا لافتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة الأحد المقبل، بعد الانتهاء من أعمال صيانته وتطويره.

إشادة بتطوير المساجد في عهد الرئيس السيسي

وخلال اللقاء أبدى لسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، إعجابه بما تم من عمارة وتطوير للمساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يشهد بها القاصي والداني، مثمنًا هذ الأعمال والجهود العظيمة للدولة المصرية، مؤكدًا أن مسجد الظاهر بيبرس سيكون مقصدنا السياحي الأول بعد افتتاحه، مثمنًا جهود وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في تطوير المسجد.

الظاهر بيبرس.. أقدم مساجد العصر المملوكي

جدير بالذكر أن مسجد الظاهر بيبرس هو أقدم مساجد في العصر المملوكي، حيث شرع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري في بنائه عام 665 هـ - 1266م وظلت الشعائر تُقام فيه فترة طويلة، ثم أغلق فترة لأجل التطوير حتى تم تطويره، وسيتم افتتاحه بإذن الله تعالى يوم الأحد المقبل، ويشكل معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا هامًّا لكلا الدولتين الشقيقتين مصر وكازاخستان.

ويعتبر مسجد الظاهر بيبرس ثالث أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.