أشهر المدارس الأثرية فى القاهرة.. بينها «الظاهر بيبرس» بشارع المعز

تحظى القاهرة بالعديد من المواقع والمباني التراثية والأثرية وبينها عدد من المدارس الأثرية «المدرسة الكاملية والمدرسة الأشرافية ومدرسة الظاهر بيبرس ومدرسة وقبة نجم الدين أيوب»، ونشرت محافظة القاهرة تقرير لها عن تلك المدارس وبينها المدرسة الكاملية في شارع المعز لدين الله الفاطمي أمام قصر بشتاك، وتعد المدرسة الثانية التي أنشأها الملك العادل نور الدين زنكي، حيث أنشأ مدرسة قبلها في دمشق، وأقام الملك الكامل تلك المدرسة لتكون دارًا لتدريس الحديث الشريف وتشير المصادر التاريخية كالمقريزى أنها كانت مدرسة شافعية، وتهدم معظمها فيما بعد وبقي منها الآن أطلال في شارع المعز.

المدرسة الأشرافية

تقع في شارع المعز لدين الله الفاطمي مجاورة لعدد من المدارس الاسلامية الأخرى مثل المدرسة المنصورية ومجموعة النحاسين ومجموعة الغوري وسميت نسبة إلى السلطان الملك الأشرف برسباي وكانت من أعظم المدارس المملوكية فهي تعبر عن عصر من أبهى عصور الإسلام، وتتميز المدرسة بواجهة من الحجر وتضم مئذنة تعلو المدخل تتكون من بدن مربع، بنهايته حطات من المقرنصات تحمل الشرفة الأولى التي تلتف حول البدن.

مدرسة الظاهر بيبرس

أنشأ هذه المدرسة الظاهر بيبرس في العصر المملوكي بشارع المعز بجوار مدفن الصالح نجم الدين أيوب، وكُتب على الواجهة الغربية للمدرسة: «أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة السعيدة مولانا السلطان الأعظم الملك الظاهر السيد الأجل العالم المجاهد المرابط المؤيد المنصور».

مدرسة وقبة نجم الدين أيوب

أما مدرسة وقبة نجم الدين أيوب فجرى إنشائها لتجمع المذاهب الأربعة تحت سقف واحد، وخُصص لكل أصحاب مذهب من مذاهب الفقه الأربعة درسا فيها، ومازالت بقاياها موجودة حتى الآن بشارع النحاسين.