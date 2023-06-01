طلاب بـ«إعلام الأزهر» يتبنون «الطاقة النظيفة» بمشروع تخرجهم: أطلقوا موقعا متخصصا

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، موقعا يحمل اسم «إنيرجي - Energy»، ليتخصص في تناول أنواع الطاقات النظيفة وأثارها علي المجتمع وقضايا التحول للطاقة النظيفة، ضمن مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر لعام 2022-2023.

ويهدف المشروع إلى التوعية بأهمية الطاقة النظيفة، لما لها من إيجابيات على البشرية والمجتمع، للحد من أثار الوقود الأحفوري، الذي بات يهدد العنصر البشري، بسبب تأثيره على المناخ في السنوات القليلة الماضية.

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ويتضمن موقع «إنيرجي»، ضمن مشروع تخرج طلاب إعلام الأزهر، مجموعة من الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الحصرية، التي تواكب تطورات العصر الحالي، وإبراز دور الدولة المصرية في النقلة النوعية في قطاع الطاقات النظيفة، وأخذ خطوة للأمام والسير على خطى الرؤية الرئاسية للتطوير الشامل 2030.

يعمل على المشروع مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر وهم: محمود مقاوي، محمود ثروت، معاذ رضا، محمود حجازي، منصور علي، محمود شعبان، محمود عماد، يوسف صبحي، محمد احمد، مصطفي عبدالمنعم، تحت إشراف الدكتور عبده الشربيني المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر، وإشراف عام على المشروعات الدكتور محمد مهني البحراوي، ورئيس قسم الصحافة على حمودة، رضا عبد الواجد أمين عميد الكلية.