«مشوار» مشروع تخرج طلاب «إعلام الأزهر» عن تطور البنية التحتية في مصر

البنية التحتية في مصر، كانت الهدف الأول لطلاب إعلام الأزهر، الذين اتخذوا من دراستهم وسيلة في تسليط الضوء على تطوير البنية التحتية، إذ أطلقوا حملة «مشوار» كمشروع تخرج، وذلك لتسليط الضوء على أهمية وحجم تطور البنية التحتية في مصر، مما نالت إعجاب أساتذتهم لتفكيرهم بهذه الطريقة.

البنية التحتية

البنية التحتية عبارة عن هياكل تنظمية لتشغيل المجتمع أو المشروع أو الخدمات والمرافق اللازمة لكي يعمل الاقتصاد، حسب ما رواه محمد خالد، أحد الطلاب القائمين على مشروع التخرج، موضحا أن البنية التحتية تُعد مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة، والتي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير، كما أنها تمثل مصطلحًا هامًا للحكم على تنمية الدولة أو المنطقة.

مشروع تخرج طلاب إعلام الأزهر

ما يقرب من 15 طالبا، بقسم العلاقات العامة، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، قرروا تدشين حملة «مشوار» كمشروع تخرج، وذلك لتسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية في مصر، خاصة للدور والتأثير الكبير الذي تلعبه البنية التحتية في دورة حياة المجتمع المصري على كافة المستويات.

الترويج عن مشروع «مشوار»

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، روج طلاب الفرقة الرابعة بإعلام الأزهر، عن مشروعهم تحت شعار «مشوارك صد رد»، وذلك لتسليط الضوء أهمية تطوير حجم البنية التحتية، أملا في التحسين والتطور.