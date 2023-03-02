«دايرة حياة».. مشروع تخرج طلاب إعلام الأزهر لتدوير المخلفات: هدفنا التوعية

شاهدوا تزايد المخلفات في المناطق المختلفة، أرادوا نشر ثقافة إعادة التدوير للتخلص من هذه المخلفات، ووجدوا أن مشروع تخرجهم من الجامعة هو الوسيلة الأفضل لتنفيذ هدفهم، لذلك قرر طلاب إعلام جامعة الأزهر تدشين مبادرة «دايرة حياة» لنشر الثقافة.

مبادرة طلاب إعلام الأزهر للحد من المخلفات

«دايرة حياة» عبارة عن مبادرة شبابية، دشنها طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة كلية الإعلام جامعة الأزهر، الهدف منها خلق الوعي العام حول المخلفات وأثارها على البيئة، فضلا عن كيفية التعامل الأمثل معها، إضافة إلى نشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات بين المواطنين.

«المخلفات يوم عن يوم بتزيد وخطرها بيزيد معاها وبيهدد مجتمعنا وفيه برامج وقوانين لمواجهة خطر المخلفات، لكن وعي الناس مش كفاية عشان كدا استغلينا فكرة مشروع التخرج عشان نوعي الناس بخطر المخلفات»، حسب ما رواه محمد كامل، أحد الطلاب القائمين على المبادرة الشبابية، في حديثه مع «الوطن».

برامج وخطط لمواجهة أثار المخلفات

المسؤولية تجاه المجتمع، شعور سيطر على طلاب الفرقة الرابعة، بعد تزايد المخلفات وتأثيرها على المواطنين، لذلك أرادوا أن يكون لهم دورا في تقديم المساعدة بجانب الخطط والبرامج التي تواجه أثار المخلفات: «الوعي يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع الخطط والإجراءات والبرامج حتى ننجح في مواجهة أثار المخلفات، بل ونحقق في الاستفادة منها»، بحسب تعبير «محمد».

الهدف الرئيسي من تدشين مبادرة «دايرة حياة»

«كان لازم يكون لينا دور في تشكيل الوعي العام بالمخلفات وكيفية التعامل الأمثل معها، عشان بالوعي ده ننجح في مواجهة أثارها» هكذا عبر «محمد»، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهم هو خلق الوعي العام حول المخلفات وأثارها، وكيفية التعامل الصحيح معها، فضلا عن توعية المجتمع بدوره اللازم لمواجهة أثار المخلفات.