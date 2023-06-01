اكتشاف مذهل لاستخدام «الفطر» في تشييد البنايات ومواجهة تغير المناخ

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول فوائد الفطر واستخداماته، تحت عنوان «استخدام الفطر، في تشييد البنايات ومواجهة تغير المناخ»، وجاء التقرير مصحوبًا بتعليق صوتي.

استخدام الفطر في الطعام والأدوية

وأفاد التقرير: «الفطر قد يكون إضافة لذيذة ومفيدة في إعداد بعض الأطعمة وعامل مهم في صناعة الأدوية لاسيما المضادات الحيوية، لكن اليوم مع فريق معامل (بي إل بي) نجد له استخداما آخر وهو العمارة المستدامة في اكشاف ربما يسهم في تطوير البيئة ويحافظ عليها ويعزز من خطة مواجهة أزمة التغيرات المناخية».

استخراج مواد عضوية من الفطر

وأضاف: «الفكرة قائمة على استخراج مواد عضوية من الفطر واستبدالها بتلك المستخلصة من الوقود الأحفوري واستخدامها في البناء باعتبارها قابلة للتحلل، وأضرارها البنائية لا تذكر مقارنة بصناعات البناء الحالية التي تسهم بـ40% من حجم الانبعاثات الكربونية عالميا».

وقال رون بيكر، أحد مؤسسي «معامل بي إل بي»: «وجدنا بشكل متزايد أن المواد الحيوية يمكن أن تحل محل المواد المصنوعة والمستخرجة من الوقود الأحفوري، ويمكن استبدالها بالمواد التي تدمر الكوكب».