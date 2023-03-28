«الكهرباء»: الطاقة الجديدة والمتجددة تنافس الوقود الأحفوري بعد انخفاض أسعارها

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ تقرير الوكالة الدولية للطاقة هذا العام، تطرّق إلى وضع اقتصادات دول العالم أجمع، وتبيّن أنّها تأثرت بصورة كبيرة بارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى الحد من النمو على الطلب على الكهرباء، مؤكدًا أنّه لا توجد تنمية دون كهرباء.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أنّ مجالات التنمية الموجودة على مستوى دول العالم أجمع أساسها هو ـسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أنّ الوقود أحد محددات أسعار الكهرباء، وأنّ سعر الوقود ضمن الحاجات الأساسية المطلوبة، إضافة إلى سعر الصرف خاصة سعر «الدولار».

أسعار منافسة من الطاقة الجديدة والمتجددة للطاقة التقليدية

وأشار إلى أنّه لوحظ بالأونة الأخيرة انخفاض كبير جدًا في أسعار الطاقة من المصادر المتجددة، فمصر على سبيل المثال كانت تنتج الطاقة الجديدة والمتجددة بكيلو وات ساعة 14 دولارا، أما الآن هناك مشروعات بالفعل تم التوقيع الخاص بها سواء على مستوى الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، إذ وصل سعر الطاقة الشمسية إلى 2 دولار، وطاقة الرياح التي تم توقيعها بنحو 28 جيجا وات في شرم الشيخ بـ «cop27» بلغ 2.4 سنت، كاشفًا عن أنّ هذه الأسعار منافسة جدًا سواء للحصول على الكهرباء من المصادر التقليدية.

اتجاه عالمي لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بعد انخفاض سعرها

ونوه بأنّه من المتوقع الفترة المقبلة أن يحدث تحرك الأسعار، ما يعكس بدرجة كبيرة جدًا توجه العالم أجمع ناحية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وقديمًا كانت مشكلة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ترجع لارتفاع أسعارها وارتفاع ثمن التكنولوجيا الخاصة بها، ولكن مع انخفاض تكلفة المستلزمات الخاصة بها وإقبال المستثمرين على الاستثمار بهذا المجال، وظهور المصدر المستقبلي وهو الهيدروجين الأخضر، أدى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة وإقبال العالم عليه بطريقة كبيرة.