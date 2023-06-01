أمن الدقهلية يكشف سبب حريق مستشفى دكرنس.. «عقب سيجارة»

كشفت التحريات الأولية لتحريات المباحث بمديرية أمن الدقهلية وتحقيقات النيابة العامة، سبب حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية، موضحة أن «عقب سيجارة» سقط على المخلفات في العيادات الخارجية بمستشفى دكرنس العام، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير بالمستشفى، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

سبب حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية

وتوصلت التحريات الأولوية لمباحث دكرنس، إلى أنّ سبب حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية، هو إلقاء عقب سيجارة دون وعي على المخلفات الموجودة في المستشفى، ما تسبب في نشوب الحريق ووصوله إلى الأماكن التي وصل إليها الحريق دون وقوع إصابات.

بلاغ بنشوب حريق مستشفى دكرنس العام بالدقهلية

ومن جانبه تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ من مركز شرطة دكرنس بنشوب حريق داخل مستشفى دكرنس العام، أدى إلى إصابة عدد من الطاقم الطبي والمرضى المترددين على المستشفى بالفزع، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

نشوب حريق بمخزن العهدة ومطبخ مستشفى دكرنس

وانتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان البلاغ للتحري عن سبب حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية، وتبين من التحريات نشوب الحريق في مخزن العهدة الخاص بالمستشفى والمطبخ الموجود بالمستشفى والملاصق للمخزن، ما أدى إلى انتشار كثيف للدخان بالمنطقة، وجرى الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده، أدى ذلك إلى إصابة عدد من الطاقم الطبي والمرضى المترددين على المستشفى بالفزع.

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.